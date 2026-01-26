明賺實蝕！日出康城晉海兩房680萬沽　上手持貨9年、料實蝕逾27萬

二手市場雖轉旺，惟市場仍有不少蝕讓成交。將軍澳日出康城晉海有業主以680萬元沽兩房，持貨9年帳面轉手僅升5萬元，僅扣使費至少輸逾27萬元離場。至於新買家為區內租客，因想長遠有自置居所，決定入市。



美聯物業高級分區營業經理劉世華表示，是次成交為日出康城晉海1B座中層E室，實用面積約496平方呎，屬兩房間隔，單位最初以700萬元叫價放盤，新近以680萬元沽出，呎價約13,710元。

新買家為區內租客

至於，新買家為區內租客，考慮到目前供樓與租樓支出相若，加上長遠希望有自置居所，故睇樓2次後有感上述單位間隔合意及屋苑樓齡較新，遂決定把握時機「上車」。

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為645萬元，而恒生估價則為681萬元。即最新成交價在估價內成交。

左起：日出康城晉海。（蔡偉南攝）

9年帳面僅升5萬 扣使費至少輸逾27萬

至於，原業主於2017年10月以675萬元購入該物業，持貨約9年，是次轉手帳面獲利約5萬元，單位期內升值0.7%。若計及買入時的稅款涉及25.3萬元，以及佣金支出合共約6.8萬元，預計實蝕逾27萬元。