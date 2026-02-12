內地客8年前3915萬買君柏　採12年超長成交期　今撻訂輸1660萬

由長實（1113）及帝國集團發展的何文田豪宅君柏，早於2016年入伙，項目剛新增一宗取消交易個案。有內地買家於2018年一手購入君柏四房單位，並採用發展商破天荒引入的「先住後付」計劃，成交期長達12年，惟買家「先住」首8年後今選擇棄購，料損失至少約1,660萬元，佔樓價約42.5%。



據成交紀錄冊顯示，涉及為君柏6座9樓A室，實用面積1,624平方呎，屬四房間隔。單位原於2018年2月以3,915.1萬元沽出，呎價約24,108元，買家選用發展商提供的「Z138先住後付」付款計劃。資料顯示，該單位買家為一名內地客。

180日內繳付樓價20% 再每月交樓價0.25%

據條款顯示，採「Z138先住後付」的買家需在簽署臨約後180日內繳付樓價20%，其後以「先住後付」方式分138個月付款，期間每月支付樓價0.25%及入住費，期內合共需繳付樓價34.5%，即成交期長達12年，並在完成138個月付款後的一個月內需繳清餘下樓價45.5%。

據成交紀錄冊，單位由成交至今歷時約8年（96個月），不過在2026年2月11日列為終止買賣合約，即買家已取消交易，並遭沒收樓價約42.5%、即涉約1,660萬元，尚未計期內已支付的入住費。

長實（1113）及帝國集團發展的何文田豪宅君柏。

買家先於180日內繳付樓價20%，再每月交樓價0.25%。

當日推破天荒12年超長成交期

長實2016年重推君柏的現樓貨尾，並首度引入「先住後付」計劃，只需付兩成樓價即可入住單位，成交期長達12年，即2028年才完成交易，為新盤史上最長的成交期。據知，當日重推並售出34伙貨尾，有約七成買家採用此計劃。