筲箕灣東大街住宅地截收8份標書　新地、信置、嘉華競投

筲箕灣東大街的住宅地將於今日（13日）中午截標。地政總署表示，該地皮截收8份標書。現場有份入標的財團包括新地（0016）、信置（0083）夥鷹君（0041）合組財團、嘉華國際（0173）、中國海外（0688）、招商局置地（0978）、協成行。綜合市場資訊，地皮估值約7.9億至11.9億元，每方呎樓面地價約5,300至8,000元。



嘉華獨資市價入標 住宅區配套完善

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，集團以獨資方式入標，地皮位於住宅區配套完善，加上面積亦不算大及鄰近地鐵站，今次以市價入標。

至於新地副董事總經理雷霆回覆《香港01》查詢表示，以獨資形式入標上述筲箕灣東大街住宅項目。

高力料東大街地皮成交價樂觀

高力香港估價及諮詢服務署理主管曾展鵬指，東大街項目處於成熟社區，加上港島區的供應素來稀少，筲箕灣的區內分支家庭，換樓需求殷切，相信對發展商具一定的吸引力。項目規模地盤面積為1.45萬平方呎，預計可供應200伙住宅單位，延續政府近年的賣地策略，以中小型地皮作主導。觀乎最近期類似成交，牛頭角彩霞道地皮以每呎樓面地價6,352元由中海中標，價錢屬於估值上限範圍，反映發展商對後市的信心，估計是次項目的最終成交價能達到樂觀預期。

曾展鵬續表示，近期住宅買賣氣氛回暖、樓市價量回升，利率由去年第四季接連下調，紓緩發展商融資成本，加上連年的去庫存策略見效，發展商在需求充裕、利息支出下降以及一手庫存供應壓力減輕的帶動下，建立更樂觀的投資意欲，而今次項目規模及資金門檻較低，相信地盤會吸引較多元的發展商競逐。

上述地盤面積約為14,528平方呎，高樓面面積可達130,747平方呎。不過筲箕灣地皮地契條款較為複雜，住宅樓面上限雖然為13萬平方呎，但地契亦要求最低三層須為「非住宅」用途。

有測量師表示，東大街一帶有不少著名食肆，商舖有一定價值，若以保留3層合共43,571平方呎樓面作非住宅用途，按照地契方程式規定，住宅樓面上限將降低至104,553平方呎，總樓面面積則約148,127平方呎。