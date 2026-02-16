損手3500萬未驚過？「川北首富」再睇好港樓　1668萬購九龍塘三房

樓市氣氛逐漸回暖，有內地客加快投資步伐。有「川北首富」之稱、四川富臨實業集團董事長的內地富豪安治富，新近斥1,668萬元購入九龍塘景山閣一伙三房套單位，呎價約15,706元。他另曾於2024年底慘蝕約3,500萬元，沽出西半山殷然一伙極高層特色戶。



資料顯示，涉及單位為九龍塘景山閣低層A室，實用面積1,062平方呎，屬三房一套連工人房間隔，近日以1,668萬元成交，呎價約15,706元。單位由兩名安姓人士聯權共有（長命契），其中一名買家為安治富（AN ZHIFU），與「川北首富」、四川富臨實業集團董事長同名，料為同一人。

↓↓景山閣低層A室 ↓↓

+ 8

上手持貨約18年 帳賺568萬走

至於，原業主於2008年4月份以1,100萬元購入，持貨約18年，帳面獲利568萬元，期內樓價升值約51.6%。

四川富臨實業員工逾7000人、總資產近200億

據四川富臨實業集團網站資料，該集團為一家大型民營企業，1995年12月創立，現有職工多達7,000餘人，總資產近200億元。集團業務涉及現代工業、房地產、服務業等。

四川富臨實業集團董事長安治富享有「川北首富」之稱。（網上圖片）

逾3,500萬入市九龍半山 西半山慘蝕35.3%離場

其董事長安治富近年不時調整物業投資組合，於去年12月斥約3,594萬元，購入九龍半山BEACON PEAK一伙連花園特色戶，實用面積1,626平方呎，呎價約22,103元。

另外，他於2024年底慘蝕約3,500萬元或約35.3%，沽出西半山殷然一伙極高層特色戶，實用面積1,647平方呎，成交價約6,500萬元，成交呎價約39,466元。