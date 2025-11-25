小巴大王馬亞木家族5.65億沽中環中心全層　呎價2.2萬、插水33%

「小巴大王」馬亞木家族持有旗下中環中心52樓寫字樓全層單位，新近以5.65億元沽出，成交呎價2.2萬元。值得留意，2017年長實集團（1113）以402億元售出中環中心75%權益，當時馬亞木承接的樓面最多，擁有多達13層全層樓面，平均呎價約3.3萬元。



上述中環中心52樓寫字樓，面積約25,695平方呎，新近以5.65億元交吉沽出，成交呎價約22,000元。新買家為豐盛環球投資有限公司（PROSPEROUS GLOBAL INVESTMENT LIMITED）。

該層寫字樓單位原業主為THE CENTER (52) LIMITED，其公司董事包括一眾馬氏家族成員。

中環中心。（蔡偉南攝）

上月放售中環中心27樓、45樓散單位

值得留意，上個月（2025年10月份）馬氏家族委託代理出售中環中心中層多個單位，建築面積由約1,842平方呎起，業主意向放售呎價由約21,800元起。據了解，上述放售個案屬於27樓及45樓的散單位。意向呎價與近期同一大廈成交相若，例如今年9月份，「小巴大王」馬亞木家族以約9,228萬元沽出中環中心45樓兩個單位，成交呎價21,854元，承接新買家為寧波金田銅業。

已故「小巴大王」馬亞木。

2017年合組財團402億接李嘉誠火棒

翻查資料，中環中心於1998年落成，樓面約122萬平方呎。2017年長實集團（1113）以402億元售出中環中心75%權益，成為全港最貴商廈。當時買家包括中資中國國儲能源化工集團，及夥拍多位本地資深投資者，包括投資者「小巴大王」馬亞木、中國港澳台僑和平發展總會會長、中華總商會永遠榮譽會長盧文端、「磁帶大王」陳秉志、還有「物流張」張順宜及蔡志忠等。

馬亞木承接多達13層樓面、平均買入呎價3.3萬

當中馬亞木承接的樓面最多，擁有多達13層全層樓面，平均呎價約3.3萬元。

