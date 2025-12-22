馬亞木家族1.07億沽北角樓上舖 持17年僅賺2% 魚翅城創辦人接貨
撰文：李煥好
出版：更新：
近年舖價大幅回落，吸引投資者趁機「撈底」。原由「小巴大王」馬亞木家族成員持有的北角樂嘉中心舖位，新近以1.07億元易手，呎價約6,646元。買家為食肆「魚翅城」（現改名糖心軒）創辦人鄺洪昆。換言之，馬亞木家族持貨17年，帳賺約200萬元或約2%。若計及交易成本，料明賺暗蝕離場。
上述舖位位於北角英皇道460號樂嘉中心商場1樓，建築面積約1.61萬平方呎，於本月中以1.07億元沽出，呎價約6,646元。
至於，新買家以「悅景置業投資有限公司」登記，其公司股東及董事為「魚翅城」創辦人鄺洪昆等人。據悉，該舖現時由老人院承租，月租約60萬元。以最新成交價計算，買家料可享約6.7厘租金回報。
馬亞木家族持貨17年 明賺實蝕離場
翻查資料，該物業由馬亞木家族成員於2008年斥約1.05億元購入，持貨17年帳面獲利約200萬元，升幅約2%。惟若計及394萬元釐印費等交易成本，實際上明賺暗蝕。
鄺洪昆五個月內斥逾2億連掃兩舖
鄺洪昆今年積極入市掃貨。資料顯示，他於今年7月以約1.078億元向地產代理監管局前主席陳韻雲購入鰂魚涌栢蕙苑商場一個約1.2萬平方呎商舖，呎價約9,000元，現租予壽司郎。換言之，鄺氏於短短五個月內已斥資逾2.1億元連購兩舖。
周末新盤錄77伙按周跌66% 紅磡THE HADDON沽10伙 套現逾6100萬上車客斥483萬大埔天鑽一房 上手業主持貨6年帳蝕5%節日氣氛濃厚、二手交投降溫 冬至周末十大屋苑僅7宗、4屋苑捧蛋H&M銅鑼灣FASHION WALK旗艦店明年2月結業 傳龍豐搶租部份樓面