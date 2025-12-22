馬亞木家族1.07億沽北角樓上舖　持17年僅賺2%　魚翅城創辦人接貨

近年舖價大幅回落，吸引投資者趁機「撈底」。原由「小巴大王」馬亞木家族成員持有的北角樂嘉中心舖位，新近以1.07億元易手，呎價約6,646元。買家為食肆「魚翅城」（現改名糖心軒）創辦人鄺洪昆。換言之，馬亞木家族持貨17年，帳賺約200萬元或約2%。若計及交易成本，料明賺暗蝕離場。



上述舖位位於北角英皇道460號樂嘉中心商場1樓，建築面積約1.61萬平方呎，於本月中以1.07億元沽出，呎價約6,646元。

至於，新買家以「悅景置業投資有限公司」登記，其公司股東及董事為「魚翅城」創辦人鄺洪昆等人。據悉，該舖現時由老人院承租，月租約60萬元。以最新成交價計算，買家料可享約6.7厘租金回報。

北角英皇道樂嘉中心商場1樓舖，現時由老人院承租，月租約60萬元。（網上圖片）

馬亞木家族持貨17年 明賺實蝕離場

翻查資料，該物業由馬亞木家族成員於2008年斥約1.05億元購入，持貨17年帳面獲利約200萬元，升幅約2%。惟若計及394萬元釐印費等交易成本，實際上明賺暗蝕。

已故「小巴大王」馬亞木。（資料圖片）

鄺洪昆五個月內斥逾2億連掃兩舖

鄺洪昆今年積極入市掃貨。資料顯示，他於今年7月以約1.078億元向地產代理監管局前主席陳韻雲購入鰂魚涌栢蕙苑商場一個約1.2萬平方呎商舖，呎價約9,000元，現租予壽司郎。換言之，鄺氏於短短五個月內已斥資逾2.1億元連購兩舖。