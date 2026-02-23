仲量聯行：中環甲廈空置率跌至2023年之低位 一月商廈租金升0.3%
中環甲級寫字樓空置率逐漸改善，仲量聯行今日（23日）發表《香港地產市場觀察》報告，當中指出金融業的租賃需求持續強勁，推動中環的空置率降至2023年以來的最低水平，降至約10.1%。而整體寫字樓租金按月上升0.3%，為連續第四個月錄得增長。
中環甲廈空置率降至10.1%
該報告指出，中環甲級寫字樓空置率由2024年9月高峰期的12.2%回落，按月下降0.8個百分點至一月底的10.1%。整體寫字樓市場的出租率持續改善。截至一月底，整體寫字樓空置率下降至13.5%；灣仔／銅鑼灣及尖沙咀的空置率亦分別按月下跌0.5個百分點。
1月甲級寫字樓淨吸納量近59萬呎 中環空置率創新低
仲量聯行香港商業部主管郭禮言表示，市場正重現租賃需求回流至核心地段的趨勢，需求主要由金融機構所帶動。中環數幢最優質的甲級寫字樓的空置率已大幅改善／回落至單位數字，部分外溢的需求將逐步滲透至非傳統核心商業區，整體甲級寫字樓市場有望受惠。
1月份，甲級寫字樓租賃市場錄得58.97萬平方呎的正淨吸納量。其中較為矚目的交易包括Turiya Capital由衡怡大廈遷出，並於中環 The Henderson承租低層單位，總面積達 5,700平方呎。
寫字樓租金連升四個月 中環帶動本月升勢
仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，整體寫字樓租金按月上升0.3%，為連續第四個月錄得增長。此升勢主要由中環帶動，該區租金按月上漲1.2%，而其他分區則錄得輕微跌幅。
