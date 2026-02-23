帝御．嵐天一房半380萬推拍　銀主睇好後市：有價必賣唔收回！

二手市場近期轉旺，有銀主把握機會放盤，更以「有價必售、不設收回」作招徠。入伙約4年的半新盤屯門帝御．嵐天，屋苑一伙一房連儲物室銀主盤最新以380萬元推拍，呎價僅10,983元。開價較2022年約530萬元的買入價低出150萬元。



上述單位為屯門帝御．嵐天6座15樓 15室，屬一房連儲物室間隔，外望開揚景，屬銀主盤。由環亞拍賣在2026年3月3日推出，單位實用面積346平方呎，是次該單位以交吉形式380萬元推拍，呎價10,983元。據單位圖片所見，內籠新淨企理，保留發展商原有裝修設計，更外望哈羅香港國際學校。

拍賣網站寫明「有價必售、不設收回」

值得留意的是，上述單位有別過往拍賣盤，在拍賣網站寫明「有價必售、不設收回」。代理解釋，是因為銀主見近期市況回升，400萬以内單位去貨速度加快，加上上述單位屬一房半設計可以明火煮食，而浴室亦非黑廁，故以一開即售，展現出售決心。

拍賣網站寫明今次推拍的帝御．嵐天銀主盤「有價必售、不設收回」。

較2022年買入價低150萬

據了解，原業主在2022年以約530萬元一手買入單位，當時呎價約15,318元，惟終淪銀主盤收場。單位至今約4年，如以開價380萬元沽出，料需貶值150萬元或28.3%。