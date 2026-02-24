K11 MUSEA農曆新年旅客消費升60%　最大額單筆消費逾200萬

新世界發展（0017）表示，今年春節黃金周期間，訪港旅客趨增，集團旗下尖沙咀K11 MUSEA丁財兩旺，據集團統計，於2月16日至2月22日期間（即除夕至正月初六），K11 MUSEA 人流比去年同期上升 10%，創下開業以來農曆新年假期的新高，旅客消費亦按年增加60%，其中錄得最大額單筆消費超過200萬元。



於馬年新春期間，K11推出「環球新味之旅」餐飲電子禮券（每人總值逾1,500港元），及與Alipay合作推出旅客獎賞活動，以刺激訪客消費。會員消費按年增加54%，當中珠寶鐘錶、國際奢侈品牌表現最為亮眼，分別按年增140%及40%。

年初二煙花匯演 維港景觀餐廳訂座幾近爆滿

此外，農曆新年煙花匯演於年初二在維港舉行，不少旅客及市民均選擇在K11 MUSEA 面向維港景觀的餐廳用餐及觀賞煙花匯演，訂座幾近爆滿。

近月訪港旅客人次及零售數據一直按年趨升，集團對今年零售市道保持樂觀，預計五一黃金周期間，K11 MUSEA會繼續有可觀的人流和銷售表現。