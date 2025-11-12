屯門市廣場出租率97%　斥千萬優化戶外空間2萬呎　設多功能運動場

信和集團旗下屯門市廣場今（12日）宣佈最新消息，商場位於四樓的戶外活動空間「tmtp commons」已正式啟用。發展商表示，過去半年，商場錄得35個包括日資等新品牌進駐，料第四季商場人流及營業額增長一成，而目前商場出租率高達97%。



屯門市廣場斥資逾1,000萬元優化的戶外空間「tmtp commons」，佔地逾2萬平方呎，已於10月正式啟用。首階段除了設有逾萬呎戶外活動空間，並配置一個大型多功能運動場，可提供六個匹克球場、兩個羽毛球場及一個籃球場，於本月起正式開放。



近半年35個新品牌進駐 包括Donki、松本清、鳥貴族、松屋

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，隨著零售市道持續回穩，過去半年屯門市廣場錄得35個新品牌進駐，包括美國時尚品牌「Coach」及新加坡人氣品牌「Charles & Keith」等。同時，商場吸引多間日本品牌進駐，如串燒連鎖店「鳥貴族」、牛肉飯專門店「松屋」、大型超市「Don Don Donki」、藥妝店「松本清」等。此外，來自日本大阪人氣拉麵店「花丸軒」亦將於年底開業。

目前商場出租率97%

蔡碧林又透露，目前商場整體出租率高達97%，當中逾兩成為餐飲商戶。她料，隨著全運會等推動下，商場未來大機會有更多運動及健身用品商戶進駐，並預計商場租金收入將穩定發展。

蔡碧林：料第四季人流及營業額增長一成

她續指，觀察到過去兩個月商場的人流量增加，消費金額亦向好。蔡碧林預計，在全新戶外空間、全運會、日本秋祭與聖誕主題推廣等活動帶動下，第四季商場人流及營業額將錄得10%的增長。展望明年，商場業務亦將持續平穩發展。

戶外空間「tmtp commons」設六個匹克球場

信和集團資產管理董事蔡碧林。（李煥好攝）