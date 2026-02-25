預算案2026｜會地黃光耀：豪宅買家實力充裕　加稅未必阻入市意慾

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸DEEP WATER SOUTH，發展商表示最快明日（26日）公布6A期樓書，同時將於明晚舉行展銷活動，讓貴賓率先參觀6B期的展銷廳。



DEEP WATER SOUTH最快明日公布6A期樓書

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，DEEP WATER SOUTH接獲不少本地富豪及準買家查詢項目的細單位，樓盤6A期樓書最快明日上載。

維持率先招標6B期大單位

他指，目前仍計劃先行招標形式，推售項目6B期的3房及4房戶。他預告，明日將舉行以南法貴族康城影展為主題的展銷活動，供貴賓率先參觀6B期的示範單位。

新一份《財政預算案》今日公布，樓價超過1億元豪宅單位的印花費，將由現時樓價的4.25%，上調至6.5%，並於明天（26日）生效。黃光耀認為，個人不希望政府調升相關稅款，但強調逾億元住宅物業交投量，佔整體住宅成交量比例不大，而且該批買家實力充裕，新措施未必會阻礙其入市意慾。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（右二）。

DEEP WATER SOUTH第6B期全盤提供154伙，實用面積837至2,642平方呎，戶型涵蓋三至四房。當中三房佔90伙、實用面積862至1,696平方呎；另四房佔58伙，實用面積1,594及1,696平方呎。另設1伙天際特色戶，實用面積2,642平方呎，屬四房三套連娛樂室及工作間連洗手間間隔；同時設5伙平台特色戶，實用面積837至1,620平方呎。

至於DEEP WATER SOUTH第6A期則提供面積較小的細單位。