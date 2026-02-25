預算案2026｜信置田兆源：豪宅加稅不影響整體樓市　馬年推兩新盤

信和置業（0083）銷售部今日（大年初九）舉行新春團拜。信置執行董事田兆源表示，集團將於馬年部署推售2個項目，包括將軍澳日出康城壓軸第13期海瑅灣，以及與市建局合作的土瓜灣榮光街住宅項目。



康城海瑅灣、土瓜灣榮光街新盤年內登場

當中海瑅灣由信和置業、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展，將於短期內上載第1期售樓書，自樓盤本月命名後已錄逾3,000個查詢，不少查詢客更來自大灣區及內地其他地區，最快下月推售。至於土瓜灣榮光街項目，則計劃於下半年推出。

新一份《財政預算案》宣布，1億元以上的住宅物業交易印花稅稅率，將由4.25%調高至6.5%。田兆源認為，以現階段而言，住宅物業市場交投主要由民生需求的中小型單位為主，料新政策對整體市場影響不大，相信樓市氣氛持續，又指有大行預期樓價有雙位數升幅。