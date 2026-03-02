周末新盤錄112伙、按周升1.48倍　KOKO HILLS連沽8伙吸金逾8485萬

周末過去兩日（2月28日、3月1日）新盤市場共錄得約112伙成交，與上周的45宗成交上升1.48倍。當中黃竹坑港島南岸「滶晨」系列沽3伙，套現近3,900萬元。藍田KOKO HILLS連沽8伙，吸金逾8,485萬元。



KOKO HILLS連沽8伙 吸金逾8485萬

會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS系列連錄8宗成交，合共套現8,485.6萬元，當中成交最貴一伙為「KOKO HILLS」第2座7樓B單位，屬三房套連工作間連洗手間，實用面積899平方呎，以1,707萬元沽出，呎價18,988元。至於，整個「KOKO HILLS」系列至今售出1,064伙，套現近107億元。

會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS系列。

「滶晨」系列沽3伙 套現近3900萬

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸「滶晨」系列沽3伙，套現近3,900萬元。當中涉及第2座42樓F單位，實用面積418平方呎，屬一房設計，售價1159.1萬元，呎價27,730元；另外2伙同屬兩房琉璃晶廚設計，實用面積498平方呎，為第2座40樓G單位，售價1364.2萬元，呎價27,394元，以及第2座41樓G單位，售價1371萬元，呎價27,530元。

黃竹坑港島南岸「滶晨」。

用家617萬買九龍灣皓日

恒隆地產（0101）發展的九龍灣皓日沽一房連開放式廚房單位，屬32樓J室，實用面積為326平方呎，成交價約617萬元，呎價約18,926元。新買家原住中九龍區，欲想搬進東九龍方，在參觀皓日現樓示範單位後，遂決定購入該單位作為自住用途。