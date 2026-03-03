佐敦高臨累沽252伙、吸金24億 　頂層四房設獨立樓梯上天台｜多圖

資本策略地產（0497）旗下佐敦彌敦道高臨，今日（4日）開放會所及頂層特色戶予傳媒參觀。發展商表示，項目累沽252伙，現餘3%的三房貨尾，已輕微提價3至5%，又指該盤已展開交樓程序，目前若逾90多伙完成交樓。



資本策略地產執行董事何樂輝表示，高臨累沽252伙，佔全盤約97%，套現24億元，餘下3%貨尾，涉及約逾600平方呎的三房單位，亦已輕微提價3至5%。另外項目亦已展開交樓程序，目前有逾90多伙完成交樓。集團部署下半年推銅鑼灣信德街單幢樓項目，以及淺水灣92號項目。

項目最後一伙頂層特色戶

資本策略地產有限公司住宅銷售常務董事畢子鴻表示，今日開放參觀的頂層臨海天際單位，屬項目最後一伙頂層特色戶，料可創項目新高。

左起：資本策略地產有限公司執行董事何樂輝、資本策略地產有限公司住宅銷售常務董事畢子鴻。（黃祐樺攝）

會所以可持續發展理念 設有天際泳池

項目會所CLUB TOPSIDE以可持續發展理念，當中設有天際綠洲泳池，泳池連接池畔派對屋及日光池畔，住戶可以舉行私人派對，而泳池與健身房之間配以落地玻璃窗，引入戶外陽光進室內。

另設有雙健身室設計，包括室內動態健身室，其器材選用可持續生產的實木製造，另設戶外靜態健身園。同時有戶外燒烤庭園及供住戶觀星賞月的「日月星林」SPACE of AIR ，讓住戶觀星賞月。

↓↓高臨會所CLUB TOPSIDE↓↓

頂層四房特色戶 內置樓梯上天台

同時亦開放位於31樓的頂層特色戶參觀，實用面積1,452平方呎，屬四房雙套連工人套房設計，樓層高度達3.75米，內置樓梯直達私人天台，該天台面積386平方呎，另設64平方呎平台及59平方呎露台。至於露台均鋪設黑白瑰麗風格地磚，經典配色更具酒店高尚感。

單位採用橫廳設計，廳長逾7米，所有房間與客廳同向，望維港至西九龍，遠至獅子山一帶景觀。廚房配備德國品牌家電。發展商亦安裝智能家居系統，配備智能門鎖，並可透過應用程式遠端控制空調及照明系統。

↓↓高臨頂層四房連天台示範單位↓↓

