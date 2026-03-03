半新盤又有蝕讓！University Hill兩房668萬沽 近3年蒸發104萬
撰文：黃祐樺
出版：更新：
樓市回暖，不過無助近年高價入市的業主，最終亦要蝕讓離場。大埔白石角半新盤University Hill最新錄得蝕讓成交，一伙兩房戶以668萬元沽出，呎價約15,545元。原業主持貨近3年，仍損手104萬元離場。
美聯物業分行聯席區域經理楊浩然表示，是次成交為University Hill 2A期第5B座低層B2室，實用面積約404平方呎，屬兩房間隔，單位早前以668萬元沽出，獲新盤向隅客垂青，經議價後以628萬元承接，呎價約15,545元。
↓↓University Hill 2A期第5B座低層B2室↓↓
+1
2023年買入價732萬、眨值14.2%
據知，原業主於2023年以約732萬元購入上述物業，持貨至今近3年，是次轉手帳面蝕讓約104萬元，單位期內眨值14.2%。
先施百貨上環舖傳年底約滿結業 龍豐頂替呼聲高、月租80萬2月地產代理人數37674人、按月微跌2人 每4.76名代理爭一張單建灝西九龍新盤命名「foto+ 映居」 涉及122伙 最快月內推售鴨脷洲璟南公佈樓書、全盤38伙全屬4房 面積最細1598呎地監局：代理人數平穩、暫不調整牌費 研究用AI處理投訴