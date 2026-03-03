為生B而入市　家長客4400萬購何文田天鑄四房　業主痛蝕近千萬！

樓市逐漸轉旺，惟何文田有豪宅屋苑再錄大額蝕讓。區內入伙約十年的天鑄，屋苑一伙四房雙套單位最新以4,400萬元易手，呎價約29,750元。原業主持貨六年，現轉手帳讓922萬元或17%。



中原地產高級分區營業經理蕭文杰表示，上述成交單位為天鑄8座中層D室，實用面積1,479平方呎，採四房雙套房間隔，擁正東配水庫球場景及鯉魚門海景。

天鑄四房4400萬沽 呎價逾2.9萬

據悉，單位原以4,600萬元放售，經買家雙方連番議價後，終累減200萬元或約4%，以4,400萬元成交，呎價約29,750元。而新買家為同區家長客，因家中即將增添新成員，故積極物色區內物業，有感屋苑擁獨立私家大堂，議價後感合理即決定入市自用。

何文田豪宅天鑄。

上手持貨約6年 價貶17%走

至於，原業主於2020年以5,322萬元購入上址，持貨約6年，現轉手帳面需蝕922萬元，樓價期內貶值17%。