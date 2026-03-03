香港置業：近8成受訪者料未來12個月樓價平穩向好

二手樓市回暖，地產代理行香港置業於《財案》公佈後進行首季「置業意向調查」，成功收回近200份有效問卷。調查顯示，約78.2%的受訪者認為未來12個月樓價將平穩向好發展，創下自2016年第二季有紀錄以來的次高，並連續3季佔多數，反映樓市信心持續攀升。



↓↓近8成受訪者認為未來12個月的樓價將平穩向好發展↓↓

香港置業研究部董事王品弟表示，隨著樓價於去年下半年觸底反彈，市場信心正全面恢復。另外，對於市場關注的「強積金置業」議題，王品弟表示，雖然今次《財政預算案》未有提出強積金置業計劃，但調查中有約81.3%的受訪者贊成放寬「強積金」作首置買樓，創下自2025年第二季有紀錄以來的新高，反映市民尤其首置客對上車的殷切需求，冀政府進一步支援上車族。

↓↓逾八成受訪者贊成放寬「強積金」作首置買樓↓↓

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁馬泰陽表示，新春期間向來屬傳統樓市淡季，不少市民出外度歲，惟今年新盤成交按年同期不跌反升，反映節前多個新盤熱賣帶動的市場氣氛持續升溫，市場積壓的購買力正有序釋放。

馬泰陽又表示，現時樓市具備三大利好因素支持：首先，市場普遍預期美國聯儲局今年會再次減息；其次，本港住宅剛需強勁，尤其上車及換樓需求持續；第三，隨着一手成交率先回暖，市場信心正逐步修復，帶動二手業主議價空間收窄。冀樓市「金馬奔騰」，樓價有望於年內穩步上升，預期今年全年樓價將上升約10%至15%。