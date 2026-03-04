會地DEEP WATER SOUTH 6B期上載首份銷售安排 下周三起招標50伙
撰文：李煥好
會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH第6B期，今日（4日）上載銷售安排，透過招標形式推出50伙三房及四房單位，價錢參考同區豪宅項目。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目第6B期招標的50伙單位招標，戶型涵蓋三房及四房，比例上各佔一半。定價參考同區豪宅成交價，包括壽臣山一帶等。
據銷售安排資料，該盤將於3月11日至5月31日起，每周一、三及五進行招標，涉及50伙。
而客群分佈方面，他透露港島區佔約七成、九龍佔約兩成，其餘一成為新界。另外，自用佔約七成，而約三成為投資客。至於內地客亦佔約四成。
斥資300萬 設DEEP WATER SOUTH體驗館
為配項目銷售，集團更夥中原地產斥資300萬元設「DEEP WATER SOUTH體驗館」，讓準買家如同置身項目1A座A單位。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年市況向好帶動發展商積極推盤，多個項目部署登場，預料3月全月一手成交有望突破2,000宗，屆時首季整體成交宗數亦有機會再創新高。而且，樓價處於上升軌道時，豪宅市場前景更被看高一線，對DEEP WATER SOUTH 銷售充滿信心。
