大孖沙見紅！會德豐蝕3%沽何文田兩住宅　「麻將館大王」長子接貨

樓市逐漸回暖，有發展商趁機出售非核心物業。會德豐於上月初以1,668萬元售出何文田嘉道理道50號兩伙住宅，共涉資1,668萬元，平均呎價7,802元。此次沽貨帳蝕52萬元，樓價於19年間跌約3%。而新買家為「麻將館大王」長子石炳祥及相關人士。



上述嘉道理道50號兩伙住宅單位，實用面積分別1,040及1,098平方呎，合共約2,138平方呎。該兩伙單位於上月初合共以1,668萬元成交，平均呎價7,802元。

資料顯示，新買家以正祥投資有限公司（GENTIFF INVESTMENT LIMITED）名義作登記，其股東及董事包括「麻將館大王」石鑑輝之長子石炳祥。

上述嘉道理道50號兩伙住宅單位，實用面積分別1,040及1,098平方呎，合共約2,138平方呎。（資料圖片）

會德豐19年前斥1720萬買入 帳蝕3%走

而原業主為光文有限公司（BRIGHT MAN LIMITED），其董事則為包靜國、會德豐執行董事徐耀祥以及主席梁志堅。該集團於2007年以合共1,720萬元買入上述物業，其最新售價較19年前帳蝕52萬元或約3%。