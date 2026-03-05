華懋尖沙咀瑜意開價　首批50伙、折實均價21038元　入場費533萬

華懋集團尖沙咀住宅項目「瑜意」（ZENDO HOUSE）今日（５日）公佈首張價單，首批提供50伙，涵蓋一至兩房，當中一房佔45伙，兩房佔5伙，實用面積281至440平方呎，扣除最高17%折扣優惠，折實售價533.35萬至1,050.44萬元起，折實呎價18546至23874元。整批折實平均呎價21,038元。



「瑜意」首批折實平均呎價21,038元，較本周二（3日）開價的新世界發展（0017）旗下尖沙咀住宅新盤項目「瑧玥」（首批折實均價21,008元）相若。



定價參考尖沙咀、高鐵站鄰近項目 預告有提價空間

華懋集團銷售及市場總監封海倫形容首批單位屬「早住先機價」，定價參考尖沙咀及高鐵站鄰近項目，本周五接受認購登記，最快下周展開銷售，預告會有提價空間。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭表示，項目為準買家提供三個付款方法，當中包括120天付款計劃、120天90%備用按揭付款計劃，以及建築期付款辦法。另如準買家買入多一伙單位，可獲額外多1%折扣優惠。

華懋集團銷售及市場總監封海倫（右）、華懋集團銷售總經理陳慕蘭（左二）。（黃祐樺攝）

首張價單中，入場單位屬3樓K室，實用面積285平方呎，價單售價642.6萬元，扣除最高折扣17% ，折實價533.35萬元，折實呎價18,714元。

精選一房屬3樓F室，實用面積293平方呎，扣除最多17%折扣後，折實售價543.4萬元，呎價18,546元；精選兩房位於3樓L室，實用面積440平方呎，扣除最多17%折扣後，折實售價989.52萬元，呎價22,489元。

華懋集團尖沙咀住宅項目「瑜意」（ZENDO HOUSE）。（黃祐樺攝）

瑧玥2026年推30伙 折實呎價21008元

參考近年同區或鄰近新盤開價，瑧玥在2026年3月推出，首批提供30伙，折實平均呎價為21,008元。另瑧爾於2025年11月推出，首批提供30伙，折實平均呎價為20,610元；高臨於2024年4月推出，首批提供52伙，折實平均呎價為19,388元。另本木於2020年10月推出，首批提供50伙，折實平均呎價為23,928元。

↓↓16樓B室一房無改動示位↓↓

↓↓16樓B單位一房經改動示位↓↓