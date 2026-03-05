新世界黃竹坑滶晨周一起削減優惠　變相提價2.5%

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸「滶晨」，下周一起削減優惠，變相提價2.5% 。



發展商表示，滶晨僅餘最後1伙一房及7伙兩房待沽，目前已累售777伙，佔全盤逾94%，套現近135億元。該盤今日更新價單，削減「120天即供付款計劃」折扣優惠，由8%下調至5.5%，變相提價2.5%，下周一（9日）生效。

三房、四房大宅部署短期內提高招標意向價

相關單位實用面積介乎418至496平方呎 ，價單定價1,482.9萬至1,852.3萬元，價單呎價35,401至38,113元，折實售價1,260.4萬至1,592.9萬元，折實呎價30,091至32,776元。此外，項目三、四房大宅僅餘最後38伙，大部分可享深水灣海景及設有私人升降機前廳，部署短期內提高招標意向價。