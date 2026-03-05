寫字樓現罕見短炒！佐敦廟街全幢商廈4180萬沽　9個月炒貴近九球

商業房地產市場持續於低位徘徊，不過市場卻罕見錄得短炒個案。佐敦廟街227號植麗素商業中心全幢在2月中以4,180萬元沽出，惟原業主在2025年5月份才以3,310萬元買入該廈，即持貨9個月成功短炒，帳面大賺870萬元或26%。



上述成交個案為佐敦廟街227號植麗素商業中心全幢，鄰近佐敦道，地盤面積約739平方呎，現為一幢樓高6層商廈，樓齡約34年，總樓面4,907平方呎。

資料顯示，該全幢物業在今年2月中以4,180萬元沽出，成交呎價約8515元。新買家為投資者何宏業及何永和。

原業主料為內地客 2025年5月買入價3310萬

至於原業主為僑信實業有限公司（QING XING ENTERPRISE COMPANY LIMITED），其公司董事包括曹小冰、勞添荣，英文名字均為普通話拼音，料為內地客。該內地客於2025年5月透過上述公司名義以3,310萬元購入，持貨9個月，帳面賺870萬元或26%。據悉，物業具重建價值，有潛力改裝成學生宿舍。