新世界瑧玥周三「晒冷」盡推全盤64伙　30組大手客擬購全層

新世界發展（0017）旗下尖沙咀住宅新盤項目「瑧玥」，日前落實周三（3月11日）推售全盤64伙。發展商表示，項目入票人士包括港漂、內地投資者及本地客人，逾半來自九龍區，當中投資者佔比約60%。又透露有約30組入票者表示有意購入全層單位，看好購入全層單位收租，做法更統一並易於管理。截至今天下午3時，「瑧玥」累收近400個登記，超額認購逾5倍。



瑧玥周三發售全盤64個單位，包括28伙開放式戶及36伙1房戶，實用面積171至266方呎，定價510.8萬至854.2萬元，折實408.6萬至683.3萬元，折實實呎19,183至25,785元，扣除最高折扣20%計算，28伙開放式戶「一口價」折實價408.6萬元，而一房戶中，有28伙折實價低於650萬元。

周三銷售共分5組（員工、S1、S2、A及B組）進行銷售。新世界集團員工組別可購1至2伙；S1組買家最少購買兩層全層單位，最多可購6層全層單位，至少一半或以上層數必須為一房戶之層數；S2組買家最少購買一層全層單位，最多可購3層全層單位；而A組買家最少可購2個單位，最多可購4個單位，至少一半或以上必須為一房戶；B組買家可購1至2個單位。項目將於本周二下午6時截票。