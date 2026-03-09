永泰粉錦公路雲向擬明上載首張銷售安排、周末推售　暫收逾1400票

永泰地產（0369）旗下上水粉錦公路住宅項目「雲向」至今錄逾5,000人參觀，暫收逾1,400票，以兩張價單共232伙，超額逾5倍。 發展商預告最快明日上載銷售安排，部署周末推售。



明日上首張銷售安排、周末推售

永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永預告，首輪銷售不排除盡推首兩張價單全部單位，另不排除加推，最快明日上載首張銷售安排及周末推售。首輪銷售將提供大手客組別亦設上限。

永泰粉錦公路雲向。

夥中原推總值39.6萬高爾夫球裝備用品

另為配合銷售亦夥中原推置業優惠，由開售日起至2026年3月31日期間，凡經中原地產買入「雲向」的首30名買家，每位可獲贈價值13,200元「高爾夫球裝備用品」，總值約39.6萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期一手及二手市場交投熱鬧，雲向開價克制，料首輪開售當日即日沽清機會極大，本月一手成交宗數可達2,500宗，預計本月樓市價量齊升。