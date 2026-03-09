周末新盤錄77伙、按周回落逾三成　BLUE COAST標售3伙套現1.2億

周末過去兩日（7日、8日）新盤市場共錄得約77伙成交，與上周的112宗成交回落31.3%。黃竹坑BLUE COAST招標沽3伙，單日套現1.2億元，另土瓜灣道壹沐周末累沽12伙 吸金7000萬元。



黃竹坑BLUE COAST招標沽3伙 單日套現1.2億

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST系列，招標沽3伙，同屬四房間隔，單日套現約1.2億元。涉及為第1A座33樓B單位，以及第3座37樓及38樓A單位。其中最高成交金額為第3座38樓A單位，實用面積1,267平方呎，屬四房雙套連儲物房及洗手間間隔，以4,079.74萬元沽出，呎價32,200元。

據知該3伙成交買家中，兩組為本地客，一組為內地客，分別計劃購入單位作自住及投資用途。

黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST。

恒地壹沐周末累沽12伙 吸金7000萬

恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD第一期周末累沽12伙，吸金7,000萬元。當中包括第一座23樓J室、25樓J室，成交價分別為654.7萬元至618.97萬元。

土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD。

啟德海灣沽4宗套現逾4253萬

由嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的啟德啟德海灣，周末沽4宗成交，吸金逾4,253萬元，戶型涵蓋一至三房，分別為1伙三房、1伙兩房及2伙一房。

當中包括第2A座11樓A單位，實用面積771平方呎，屬三房套房連儲物室間隔，以1,758.8萬元沽出，呎價22,812元。另為第2C座27樓A單位，實用面積508平方呎，屬兩房間隔，以1,166.8萬元沽出，呎價22,969元。

啟德啟德海灣。

太古海德園周末沽5伙 吸金4409萬

太古地產 (1972) 旗下柴灣海德園周末沽5伙，吸金4,409萬元，同屬兩房間隔，成交價由788萬元至1,022萬元，呎價15,398元至18,274元。發展商表示，海德園累計售出148伙，累計套現約12.85億元。