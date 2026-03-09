超長成交期出事！馬鞍山雲海撻大訂別墅重售　較7年前賣平逾137萬

市場氣氛回暖，有早前遭買家撻大訂的別墅成功重售。新地（0016）旗下已屆現樓的馬鞍山雲海別墅，新近錄得Jasmine Avenue 1號別墅以5,313.5萬元成交，呎價約24,251元，較約7年前賣平137.7萬元或約2.5%。



涉及成交物業為雲海Jasmine Avenue 1號別墅，實用面積2,191平方呎，屬三房設計，另連784方呎花園及672方呎天台等。該別墅最新以5,313.5萬元成交，呎價約24,251元。

買家採1830日超長成交期後撻訂

資料顯示，該別墅曾於2019年11月份以5,451.2萬元售出，當時成交呎價約為24,880元。買家當時採用了特長成交期付款計劃，成交期長達1,830日，即約5年。買家先付5%訂金，之後數年內分階段繳付部分樓價，餘下逾8成樓價餘款待5年後完成合約時才需付清。惟單位最終於今年2月份撻大訂，意味是次最新成交價較7年前賣平137.7萬元或2.5%。

馬鞍山雲海別墅，推出「5年先住後付」付款方法吸客，去年就吸引女藝人湯洛雯以4,581.3萬元入市。（資料圖片）

馬鞍山雲海別墅。（網上圖片）

湯洛雯為同屋苑業主

該超長成交期於2019年期間推出，當時令市場曄然，甚至吸引藝人湯洛雯以近4,600萬入手該屋苑物業。當時新地副董事總經理雷霆指，考慮到別墅買家多為換樓客，因此雲海特設較長成交期，方便他們出售舊居及安排財務。另外根據以往觀察，多數買家在一年左右即可付清樓款並成交。