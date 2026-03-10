中環「迷你商廈」全層728萬沽 較高位冧價48% 地舖有星級租客
撰文：李煥好
商廈市場交投回暖，中環有「迷你商廈」錄得二手成交。太富商業中心一個低層全層單位，建築面積約762平方呎，新近以728萬元易手，較高位賣平約48%，呎價9,554元。
涉及物業為中環砵甸乍街14至16號太富商業大廈低層全層，建築面積約762平方呎。該物業於上月以728萬元成交，呎價9,554元。原業主早於2007年以366萬購入，持貨約18年帳面獲利362萬，物業升值近一倍。
同類單位造價曾高見1398萬 賣平約48%
資料顯示，太富商業大廈落成於1995年，樓高27層，不設中央冷氣，各層需自行安裝分體式冷氣。翻查紀錄，該廈一個同樣面積的高層全層單位，曾於2021年3月時以1,398萬元售出，呎價高見18,346元。相比之下，最新造價已較該高位大幅回落約48%。
料租金回報達2.6厘
租金回報方面，參考該廈同面積高層單位的最新租務情況，去年初月租約為1.6萬元。若以此租金水平推算，預計上址新買家可享逾2.6厘的租金回報。
藝人唐詩詠為地舖租客 月租12萬
此外，該廈地舖亦獲藝人唐詩詠垂青。她旗下的吐司專門店「33 Cubread」於去年3月，以月租12萬元承租該廈一個面積1,243平方呎的地舖作為第二間分店，平均呎租達97元。
