地產代理行擴充！世紀21分行數目擬增四成至140間　人手增聘500人

地產代理行看好今年樓價上漲。世紀21今日（11日）發表2026年樓市展望，世紀21香港行政總裁吳啟民預計資金轉向樓市，料今年樓價升幅約8至9%。又透露集團今年計劃擴充，分行數目由目前的100間，增至最多140間，同時增聘逾500人。



中東局勢緊張對港影響不大 料樓市升8至9%

吳啟民表示，雖然目前中東局勢緊張，但料對本港影響不大。加上新盤庫存減少、利息低水令投資者將在銀行的資金轉向樓市，及去年股市向好下，預計今年樓價升幅約8至9%，整體樓市將健康發展。另受惠於樓價400萬或以下物業印花稅僅100元，以及市場出現剛性需求下，他亦睇好細單位銷情。

分行數目擬增四成至140間、人手增聘逾500人

集團部署方面，目前分行數目有約100間，計劃增加至最多140間，目前人手約1,300人，則由增聘至1,800人至2,000人。同時每年亦會投資1,000萬元發展AI製作影片及捕捉內地客源。