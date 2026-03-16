周末新盤錄402伙、按周反彈4.22倍　新盤瑜意、雲向佔總成交近8成

周末再有新盤銷售。過去兩日（14日、15日）新盤市場共錄得約402伙成交，與上周的77宗成交大升4.22倍。當中尖沙咀住宅瑜意，即日沽清160伙，另雲向首輪發售200伙亦沽75%或150伙，兩盤合共佔周未新盤成交近8成。



瑜意160伙即日沽清 最大手客斥資逾7300萬購12伙

華懋集團尖沙咀住宅項目「瑜意」（ZENDOHOUSE）周六首輪銷售，盡推三張價單共160伙，入場費533.35萬元，項目即日沽清，當中大手客時段沽出109伙，共錄11組客人購買7伙或以上；其中最大手買家斥資逾7,300萬元連購12伙。

另周日亦招標方式沽出頂層連天台特色戶，屬17樓M單位，實用面積304平方呎，另設238平方呎私人天台，以950萬沽出，呎價31,250元。

尖沙咀瑜意。

↓↓瑜意首輪銷售場面↓↓

雲向首輪發售200伙 即日沽出150伙

永泰地產（0369）旗下上水粉錦公路住宅項目「雲向」，亦周六首輪發售200伙，項目即日沽出150伙，佔首輪發售200伙的75%，當中南區大手買家斥逾2,800萬元購入6個單位，包括一房及兩房戶。

↓↓雲向首輪銷售場面↓↓

維港‧灣畔兩日沽3伙 吸金3141.9萬

由中國海外（0688）、九龍倉集團（0004）、恒基地產（0012） 及嘉華國際（0173） 合作發展的啟德跑道區項目「維港‧灣畔」過去兩日沽3伙，吸金3,141.9萬元，呎價27,226元。

當中包括分別是第1B期第2A座28樓B單位，實用面積為516平方呎，屬兩房間隔，以1,594.8萬元沽出，呎價30,907元；及第1A期第1A座16樓C單位，實用面積為319平方呎，屬1房間隔，合約額754.2萬元，呎價23,643元。

維港‧灣畔。

雅盈峰逾1263萬沽一房

盈大地產（0432）及資本策略地產（0497）發展的中環半山項目「雅盈峰」沽出一伙，涉及為單位為5樓E單位，實用面積380平方呎，屬一房間隔，成交價1,263.5萬元，呎價 33,250元。