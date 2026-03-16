永泰「雲向」加推77伙　折實均價14621元　折實最平368.4萬

永泰地產（0369）旗下上水粉錦公路住宅項目「雲向」，周六（14日）首輪發售200伙，即日沽出150伙，佔首輪發售200伙的75%。發展商周日（15日）隨即加推第3號價單涉77伙，整批折實平均呎價14,621元。



永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，新加推的77伙屬原價加推，實用面積由287至445平方呎，當中僅3伙為兩房間隔、其餘為開放式至1房戶型，價單定價460.5萬至872.3萬元，以最高折扣20%計，折實價介乎368.4萬至697.8萬元，折實呎價約12,792至16,112元，整批折實平均呎價14,621元。

他又表示，項目首輪銷售中，83%買家揀選現金付款計劃，另外17%揀選建築期付款計劃。

翻查資料，雲向首張價單提供154伙，整批折實平均呎價13,974元，其後再加推2號價單共78伙，折實平均呎價15,997元，較上周首張價單高出約14%。

鄰近高爾夫．御苑2017年推首批118伙 折實均價15898元

若參考鄰近由恒地（0012）發展的粉嶺高爾夫．御苑在2017年2月推出首批提供118伙，戶型涵蓋一房至四房，入場價由約598.6萬元起，折實平均呎價為15,898元。

永泰地產2021年26.2億投地、樓面地價每呎9,208元

資料顯示，上述地皮位處粉嶺粉錦公路與青山公路－古洞段交界的丈量約份第91約地段第4076號用地，地盤面積約47,362平方呎，最高可建樓面面積約284,175平方呎。永泰地產於2021年6月以26.168億元投得地皮，每呎樓面地價為9,208元。

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