尖沙咀「瑜意」天台特色戶950萬招標沽　成交呎價31250元

華懋集團尖沙咀住宅項目「瑜意」（ZENDOHOUSE）周六（14日）首輪銷售盡推三張價單共160伙，入場費533.35萬元，即日全數沽清。項目周日起招標推售4伙特色單位，並錄得成交，一伙頂層連天台特色戶以950萬元售出，成交呎價31,250元。



售出單位為17樓M室頂層連天台特色戶，實用面積304平方呎，一房間隔，另設238平方呎私人天台，景觀望區內覺士道及九龍木球會一帶，以成交價950萬元售出，呎價31,250元。

據了解，上述買家於周六已購入項目一個高層戶，再於周日入標特色戶，購入該單位擬作長線投資。「瑜意」全盤164伙，至今累沽161伙或約98%。

↓↓尖沙咀「瑜意」首輪銷售現場情況↓↓

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↓↓16樓B室一房無改動示位↓↓

↓↓16樓B單位一房經改動示位↓↓

↓↓「傢倍瑜意傢俬套裝」展示區↓↓