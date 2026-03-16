尖沙咀「瑜意」天台特色戶950萬招標沽 成交呎價31250元
撰文：蔡偉南
出版：更新：
華懋集團尖沙咀住宅項目「瑜意」（ZENDOHOUSE）周六（14日）首輪銷售盡推三張價單共160伙，入場費533.35萬元，即日全數沽清。項目周日起招標推售4伙特色單位，並錄得成交，一伙頂層連天台特色戶以950萬元售出，成交呎價31,250元。
售出單位為17樓M室頂層連天台特色戶，實用面積304平方呎，一房間隔，另設238平方呎私人天台，景觀望區內覺士道及九龍木球會一帶，以成交價950萬元售出，呎價31,250元。
據了解，上述買家於周六已購入項目一個高層戶，再於周日入標特色戶，購入該單位擬作長線投資。「瑜意」全盤164伙，至今累沽161伙或約98%。
↓↓尖沙咀「瑜意」首輪銷售現場情況↓↓
+1
+3
+6
+3
+1
↓↓16樓B室一房無改動示位↓↓
↓↓16樓B單位一房經改動示位↓↓
↓↓「傢倍瑜意傢俬套裝」展示區↓↓
尖沙咀瑜意160伙全數沽清、11組買7伙或以上 豪客7300萬連掃12伙瑜意即日沽清 大手客勞先生斥2300萬購3伙收租、對樓市充滿信心華懋尖沙咀瑜意明日價單推160伙 大手客佔四成、擬購兩伙或以上華懋瑜意周六盡推160伙入場533萬 截收5116票、超額認購逾30倍華懋尖沙咀瑜意暫收逾2000票 將提價5%加推 全數單位送全屋傢俬華懋尖沙咀「瑜意」加推68伙 折實均價22416元、最平551.53萬華懋尖沙咀瑜意開價 首批50伙、折實均價21038元 入場費533萬華懋尖沙咀「瑜意」48小時內開價、首批至少50伙 擬設高成數按揭華懋尖沙咀瑜意樓書曝光 最細274呎 預告下周開價、不少於50伙華懋尖沙咀瑜意周內上載樓書 最快下星期開價、定價參考同區樓盤