建灝大角咀映居首批折實均價18888元　最平579萬、呎價16880元起

由市區重建局及建灝地產合作發展的大角咀「foto+ 映居」，今日（16日）公布首張價單，首批50伙，折實平均呎價18,888元。入場單位屬6樓E室，實用面積343平方呎，屬睡房連書房間隔，折實售價579萬元，折實呎價16,880元。



入場單位折實價579萬

「映居」首張價單提供50伙，涵蓋睡房連書房間隔，實用面積301至347平方呎。價單售價由657.96至814.21萬元，價單呎價19,183至25,087元，扣除最高12%折扣優惠，折實售價約579萬至716.5萬元起，折實呎價16,880至22,077元

首張價單中，入場單位屬6樓E室，實用面積343平方呎，屬睡房連書房間隔，扣除最高折扣12%，折實售價579萬元，折實呎價16,880元。

映居6樓E室圖則。

預告提價加推 最快下周「曬冷」首輪推售

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣形容首張價單為「高鐵概念至筍價」，首批定價較同區一手兩房折實平均呎價2.3萬至2.4萬元，有約兩成折讓。

他指出，項目本周五接受認購登記，最快下周展開首輪銷售，由於開價較同區一手兩房有約兩成折讓，預告會提價加推，如市場反應好或會「曬冷」推售。

左起建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣、建灝地產集團銷售部副總裁吳傲楠。（黃祐樺攝）

向大手客提供回贈優惠最多2.25%

建灝地產集團銷售部副總裁吳傲楠表示，項目為大手客提供回贈優惠，購買第兩伙獲1.5%現金回贈；第三伙獲2%現金回贈；第四至十二伙獲2.25%現金回贈。

建灝地產將為大角咀映居大手客提供回贈優惠。（黃祐樺攝）

發展商今日（16日）開放一伙無改動連裝修示範單位，參照18樓A室搭建，實用面積347平方呎，屬睡房連書房間隔，採開放廚房設計，設於單位入口旁邊，客飯廳亦連接38平方呎三合一露台，與睡房連書房望同一景觀，浴室有窗屬明廁設計。

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全盤122伙 設10伙連天台及平台戶

「映居」全盤122伙，實用面積由301至347平方呎。當中標準樓層一梯4至6伙，包括112伙標準單位，均採睡房連書房間隔，實用面積由338至347平方呎；另設6伙連天台特色單位，實用面積由338至347平方呎，以及4伙連平台特色單位，實用面積由301至345平方呎。