建灝大角咀映居上樓書涉122伙　擬下周開價不少於50伙、月內開售

由市區重建局及建灝地產合作發展的大角咀「foto+ 映居」，今日（12日）上載樓書，涉及122伙。發展商透露，項目最快下周開價，本月內開售，不排除以價單形式推售特色戶，以及為大手客提供特別付款安排。



全盤122伙 設10伙連天台及平台戶

項目於今日上載樓書，全盤122伙，實用面積由301至347平方呎。當中包括112伙標準單位，均採睡房連書房間隔，實用面積由338至347平方呎；另設6伙連天台特色單位，實用面積由338至347平方呎，以及4伙連平台特色單位，實用面積由301至435平方呎。

左起：建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣、建灝地產集團銷售部副總裁吳傲楠（李煥好攝）

最快下周開價首批不少於50伙

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣透露，項目最快下周開價，首批不少於50伙，將參考西九龍及鄰近高鐵新盤的定價。而示範單位亦進入最後階段，短期內開放予傳媒參觀。他另透露，項目最快本月內開售，亦不排除以價單形式推售特色戶。

另外，鑑於近期新盤市場炙熱，不乏大手買家入市，鄭智荣指項目不排除為購買兩伙或以上的大手客，提供特別付款方式或優惠。

項目設三層高基座商場

建灝地產集團銷售部副總裁吳傲楠表示，項目以相機之光影美學為設計靈感，以簡約線條、配合深灰色石材，和白色、銅色及木色的鋁材打造大樓外貌。此外，項目又設三層高基座商場。