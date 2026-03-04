建灝大角咀映居錄兩千宗查詢　最快月內開售　夥中原推置業優惠

由市區重建局及建灝地產合作發展的大角咀埃華街「foto+ 映居」，自本周初命名以來已接獲逾2,000個查詢，當中約三至四成為投資者，最快月內開售。



建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目提供122伙，均為擁有兩個房間的戶型，包括一個睡房及一個書房，標準單位實用面積由338平方呎起。

項目自本周初公布命名以來，已經接獲2,000個查詢，分別來自港九新界各區及內地，當中不乏自用及投資者，包括多個有意購入多於兩個單位的大手投資客查詢。有見及此，集團正考慮提供特別付款方法給選購兩個單位或以上的大手買家。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣。（中）

夥中原提供置業優惠 總值8萬元

為配合項目銷售，集團夥中原地產提供置業優惠。由即日起至2026年4月30日，經中原地產購入的首五名買家，若物業再經由中原地產租出，可享首年「中原收租保」及一年租賃管理服務，總值達8萬元。

「中原收租保」及一年租賃管理服務，總值達8萬元。（發展商相片）

陳永傑：料能吸引投資者「圏購」全層

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近月股市表現亮麗，投資者看好樓市勢頭，陸續將資金轉投磚頭市場，「套股換樓」的個案明顯增多，「圏購」全層的成交亦時有出現，反映投資者對後市充滿信心。另外，映居項目提供小型單位為主，料能吸引投資者「圏購」全層。