建灝西九龍新盤命名「foto+ 映居」　涉及122伙　最快月內推售

由市區重建局及建灝地產合作發展的大角咀埃華街住宅項目，今（2日）正式命名為「foto+ 映居」，全盤122伙單位，預計關鍵日期為2026年10月31日，屬超短期樓花項目，最快月內推售，短期內開放示位。



建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目提供122伙單位，全屬一房連書房間隔，標準單位實用面積由約338平方呎；另限量提供特色單位。項目最快月內推售，價錢將參考西九龍高鐵站周邊新盤，短期將開放示範單位。

超短期樓花項目 料吸引本地及優才買家

灝地產集團銷售部副總裁吳傲楠表示，項目預計關鍵日期為2026年10月31日，屬於超短期樓花新供應，可以滿足市場對市區優質住宅的龐大租賃、自用及投資需求，料將吸引本地及優才買家的興趣。