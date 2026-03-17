美聯：2月錄187宗短炒個案、獲利宗數佔近九成　呢個屋苑最當炒！

樓價氣氛轉好，短炒帳面獲利個案數目上升。美聯物業分析師岑頌謙指出，2月份持貨年期1年或以下短炒個案錄187宗註冊登記，較1月份錄得的90宗獲利轉售登記高出近1.1倍；當中帳面獲利錄161宗，佔短炒個案86%，而且較1月時錄得73宗，按月大升約1.2倍，繼1月後再次創下撤辣後新高後，連環破頂。



2月短炒錄187宗 獲利個案佔近九成

岑頌謙補充，2月份持貨年期1年或以下短炒個案升至187宗註冊登記，反映短炒情況趨活躍，不過較炒氣熾熱的97年，當年單計確認人登記，即較上述持貨年期1年或以下轉售的時間更短的宗數，高達接近1.1萬宗，即平均每月超過900宗，相比之下，目前短線炒賣未見成風。

2月短炒錄187宗，當中獲利個案為161宗佔近九成。

西沙SIERRA SEA短炒獲利50宗最多 平均帳賺95萬

若以屋苑劃分，2月持貨年期1年或以下短炒帳面獲利個案最多為西沙SIERRA SEA，共有50宗帳面獲利註冊，單一項目已佔月內獲利個案逾3成，平均每宗帳面獲利約95.2萬元。其次是元朗朗天峰，錄12宗帳面獲利，平均每宗帳面獲利約63.6萬元；位於洪水橋的滙都，亦錄4宗帳面獲利，平均每宗帳面獲利約36.6萬元。

最後是各錄3宗帳面獲利的NOVO LAND、日出康城及荃灣中心，其中NOVO LAND平均帳面獲利約42.1萬元，日出康城平均約47.8萬元，荃灣中心則約51萬元。

西沙SIERRA SEA。

尚匯及擎天半島皆錄短炒 各帳賺逾3球

2月份帳面獲利金額最高的個案屬於灣仔尚匯，該屋苑一個中層F室單位，2月份以1,728萬元沽出，較去年3月1,398萬元購入，帳面獲利330萬元。另九龍站擎天半島1期6座中層A室單位於2月1,708萬元沽出，較去年3月1,385萬元購入，帳面獲利323萬元。

擎天半島。（資料圖片）