大埔康樂園滅門案！三屍劫殺案凶宅1180萬推拍　低估價四成｜多圖

曾發生轟動全港三屍劫殺案的大埔康樂園洋房物業，將於11月5日透過私人拍賣場推出。上述拍賣項目為大埔康樂園一幢實用面積近1,600平方呎的洋房，將以1,180萬元的低價開拍，較銀行估值大幅折讓超過四成。值得留意的是，該洋房於1982年曾發生一宗震驚社會的三屍劫殺案。



較估價低逾四成

忠誠拍賣表示，是次推出拍賣物業為康樂園一幢洋房連花園，實用面積1,596平方呎，物業將以拍賣形式推出，開價1180萬元，呎價約7393元。

據放盤圖片所見，全屋內櫳新淨，有靚裝修，內櫳大廳位置可以放入L形大梳化。根據銀行最新估價，該物業價值約2,100萬元，意味著開價較估價低約920萬元，折讓約43.8%。

+ 2

1982年曾發生三屍劫殺案

不過值得留意的是，上述洋雖然企理新淨，但在1982年曾發生一宗駭人聽聞的三屍劫殺案，當時一名為康樂園別墅裝修的32歲泥水工人進入上述洋房屋內行劫，及後遭屋內人士撞破並將屋內三人，當中包括33歲女戶主、8歲女兒，以及及4歲兒子殺害並置於儲物房及浴室，最終被捕後判終身監禁。

2004年向本地銀行借貸400萬

單位在發生上述命案後，曾多次轉手據知，最新在2004年獲買家以公司名「GOLDEN SEASON INVESTMENTS LIMITED」以888萬買入，當中涉及一次借貸紀錄，曾為2004年向一間本地銀行借貸400萬元，單位至今21年，如成功以叫價1,180萬元沽出，單位期內升值292萬元或33%。