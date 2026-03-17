尖沙咀瑜意4日內沽清！吸金逾11.4億　最大手買家7300萬買12伙

華懋集團尖沙咀住宅項目「瑜意」（ZENDOHOUSE）全盤提供164伙，發展商表示，項目短短4天內分別以價單及招標形式全數沽清，合共吸金逾11.4億元。



項目今日以招標形式售出最後一伙頂層特色戶，涉及為15樓E室，屬兩房戶型，向內園方向，實用面積462平方呎，連85平方呎平台，成交價為1,295.91萬元，呎價28,050元。

周六價單160伙沽清 最大手買家逾7300萬買12伙

瑜意在過去周六（14日）首輪銷售盡推三張價單共160伙，入場費533.35萬元，即日全數沽清，當中共錄11組買家購買7伙或以上，最大手買家斥資逾7,300萬元連購12伙。

↓↓尖沙咀「瑜意」首輪銷售現場情況↓↓

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↓↓16樓B室一房無改動示位↓↓

↓↓16樓B單位一房經改動示位↓↓

↓↓「傢倍瑜意傢俬套裝」展示區↓↓