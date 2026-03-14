瑜意即日沽清 大手客勞先生斥2300萬購3伙收租、對樓市充滿信心
撰文：李煥好 蔡偉南
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華懋集團尖沙咀住宅項目「瑜意」（ZENDOHOUSE）今日（14日）首輪銷售盡推三張價單共160伙，入場費533.35萬元，即日全數沽清。
看好尖沙咀區物業租金回報
居於離島區的外區客勞先生表示，是次斥資約2,300萬元，購入「瑜意」3伙單位作投資收租用途。他認為，項目位處市區核心、交通方便，具投資潛力，特別看好尖沙咀區的租金回報，並表示對樓市充滿信心。
↓↓尖沙咀「瑜意」首輪銷售現場情況↓↓
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首輪發售160伙、折實平均呎價22323元
是次發售之單位，折實售價由533.35萬元至1,175.36萬元，折實呎價由18,546至25,958元。當中入場單位為3樓K室，實用面積285平方呎，價單售價642.6萬元，扣除最高折扣17% ，折實價533.35萬元，折實呎價18,714元。
以價單定價計市值逾13.3億；若以最高折扣17%計算，三張價單所有單位的折實平均呎價為22,323元。
大手客AS組別買家最少購入7伙單位
首輪銷售安排設有大手客組別（AS、A1及A2組）及購買1至2伙之買家組別（B組）。其中AS組別的客人須最少購入7伙單位，而A1及A2組則須最少購入2伙或以上的指定單位。同時預留50伙單位予B組客人選購。
↓↓16樓B室一房無改動示位↓↓
↓↓16樓B單位一房經改動示位↓↓
↓↓「傢倍瑜意傢俬套裝」展示區↓↓
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