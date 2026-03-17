跑馬地黃泥涌道安美大廈舊樓強拍申請遭駁回

獲單一財團收購的跑馬地黃泥涌道55至65號三幢舊樓，其中一幢黃泥涌道63至65號安美大廈，在2022年向土地審裁處申請強拍，當時估值約5.22億元，惟最新遭該處駁回申請。主要理據是物業老化狀況、殘舊程度不至於需要重建。



上述黃泥涌道63至65號安美大廈強拍申請人為SUCCESS BRAVO LIMITED。該廈於1971年落成，現為一幢樓高13層的商住樓，地下為舖位，樓上為住宅。申請人在2022年遞交申請，當時持有該廈業權85.6%。該舊樓地盤面積約5,172平方呎，並擁有999年地契。若以地積比率9倍重建發展，可建樓面約46,548平方呎。

事實上，跑馬地黃泥涌道55至65號三幢舊樓獲單一財團收購並入紙申請強拍，如跑馬地黃泥涌道55至57號翠景樓，估值約7.068億元，申請人為SONIC SUCCESS LIMITED，持有項目83.33%業權。

而黃泥涌道59及61號及雲地利道36及38號愉華大廈，申請人為PRECISE LUCKY LIMITED，持有該廈業權80.59%。項目估值約6.1124億元。

據了解，上述三幢黃泥涌道舊樓物業，由同一財團一併收購，更有指收購財團以會德豐呼聲較高。當中愉華大廈的強拍申請，在2025年10月份遭駁回，主要理據是物業老化狀況、殘舊程度不至於需要重建。