璟南擬招標　提供房間合併小型工程　四房變三房僅收象徵性費用

豪宅市場轉旺，大昌集團（0088）發展的鴨脷洲海旁道18號豪宅新盤璟南，部署以招標形式出售，意向價參考港島、九龍區面積約1,600至1,700平方呎的四房戶，當中包括黃竹坑站上蓋項目四房以及啟德區新盤。樓盤今日（18日）同步開放兩伙四房雙套無改動示範單位予傳媒參觀。



大昌地產有限公司營業部主管周俊豪表示，璟南將於本周五對外開放參觀5樓現樓標準樓層單位，而早前預先預約參觀時段亦吸引不同人士，其中包括四成擁內地背景，逾四成為香港人，以及約5%來自中東地區的外藉人士。

房間合併小型工程、四房變三房 收樓後執修一併處理

另外，發展商表示，將為買家提供房間合併小型工程，買家只需繳約6位數字的象徵性費用，則可將四房合併成三房，選用該服務的買家可以在收樓後執修時一次過處理。

發展商今日開放兩伙位於5樓的現樓無改動示範單位。當中5樓A室屬四房雙套間隔，實用面積1,709平方呎，單位採橫廳設計，客飯廳長約8米、闊約4.5米客廳外連露台。主人套房位設有獨立衣帽間。主人浴室設 1.7米長的特大浴缸，及選用趟門設計以節省空間。廚房方面，空間寬闊，設有雙邊工作檯面，並連接工人房及獨立工人廁。

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至於5樓B室，同屬四房雙套房，實用面積1,598平方呎，單位客飯廳佈局方正實用，長約8米、闊約4.5米，其玄關位置寬敞。主人套房設有獨立衣帽間，均採用三邊落床的佈局，特大主人套房設有角窗，而睡房的工作平台以趟門設計。主人浴室設有角窗，遠眺玉桂山與香港仔海峽灣景。

大昌豪宅盤璟南。

全盤提供38伙、均為四房間隔

璟南共提供38伙，全部均為四房間隔，可細分3種戶型，包括標準分層、平層大宅及頂層複式。標準四房雙套單位，分布於5樓至12樓、15樓至16樓及18樓至23樓，實用面積介乎1,598至1,709平方呎，採一層兩戶設計。

標準戶型的A室實用面積1,709平方呎，採用橫廳設計；至於B單位實用面積1,598平方呎，享雙邊海景。平層大宅分佈於項目的25樓至28樓，實用面積2,792至2,807平方呎，採一層一戶設計，採四房三套間隔，其中25樓單位為全項目唯一一伙設有3個戶外平台。

至於空中複式大宅分佈於29樓至32樓，實用面積3,518至3,523平方呎。其中29至30樓複式戶為3,518平方呎，31至32樓複式戶則為3,523平方呎。

2020年13.32億奪地、每呎地價1.5萬 投資額20億

翻查資料，大昌地產於2020年5月以13.32億元投得鴨脷洲璟南所在的住宅地皮、每方呎樓面地價逾1.5萬元，當時曾表示，項目總投資額逾20億元。