永泰「雲向」周日次輪賣153伙、入場299.3萬 全數折實平過460萬
撰文：黃祐樺
出版：更新：
永泰地產（0369）旗下上水粉錦公路住宅項目「雲向」，今日（18日）落實本周日次輪發售153伙，折實平均呎價為13,753元，入場費299.3萬元，全數單位折實低於460萬元。
次輪賣153伙 入場費299.3萬起
次輪銷售的153伙，間隔涵蓋開放式及一房間隔，實用面積由218至316平方呎，在扣除最高20%折扣優惠，折實售價299.3萬至451.7萬元，折實呎價12,792至14,746元。
入場單位屬6樓C1室，實用面積218平方呎，扣除最多20%折扣後，折實售價299.3萬元，呎價13,729元。全數單位折實售價低於460萬元。
同日上載價單第4號 涉146伙
發展商同日亦公布上載價單第4號，涉及146伙，實用面積218至303平方呎，涵蓋開放式至一房，扣除20% 總折扣優惠後，折實售價由299.3萬至492.3萬元，折實呎價由約12,854至約16,595元 ，發展商表示屬原價加推。
↓↓首輪銷售場面熱鬧↓↓
永泰地產2021年26.2億投地、樓面地價每呎9,208元
資料顯示，上述地皮位處粉嶺粉錦公路與青山公路－古洞段交界的丈量約份第91約地段第4076號用地，地盤面積約47,362平方呎，最高可建樓面面積約284,175平方呎。永泰地產於2021年6月以26.168億元投得地皮，每呎樓面地價為9,208元。
↓↓雲向28樓C6室示範單位↓↓
+1
↓↓雲向28樓B7室示範單位↓↓
+3
永泰「雲向」再加推146伙 開放式戶首度推出、折實價299.3萬永泰「雲向」加推77伙 折實均價14621元 折實最平368.4萬永泰「雲向」首輪開賣 買家張小姐斥四球購一房、看好北都前景永泰「雲向」今首賣200伙 暫沽150伙 大手客2,800萬連購6伙