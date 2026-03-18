永泰「雲向」周日次輪賣153伙、入場299.3萬　全數折實平過460萬

永泰地產（0369）旗下上水粉錦公路住宅項目「雲向」，今日（18日）落實本周日次輪發售153伙，折實平均呎價為13,753元，入場費299.3萬元，全數單位折實低於460萬元。



次輪賣153伙 入場費299.3萬起

次輪銷售的153伙，間隔涵蓋開放式及一房間隔，實用面積由218至316平方呎，在扣除最高20%折扣優惠，折實售價299.3萬至451.7萬元，折實呎價12,792至14,746元。

入場單位屬6樓C1室，實用面積218平方呎，扣除最多20%折扣後，折實售價299.3萬元，呎價13,729元。全數單位折實售價低於460萬元。

永泰地產發展有限公司執行董事兼銷售及市務總監楊聰永（左）

同日上載價單第4號 涉146伙

發展商同日亦公布上載價單第4號，涉及146伙，實用面積218至303平方呎，涵蓋開放式至一房，扣除20% 總折扣優惠後，折實售價由299.3萬至492.3萬元，折實呎價由約12,854至約16,595元 ，發展商表示屬原價加推。

↓↓首輪銷售場面熱鬧↓↓

永泰地產2021年26.2億投地、樓面地價每呎9,208元

資料顯示，上述地皮位處粉嶺粉錦公路與青山公路－古洞段交界的丈量約份第91約地段第4076號用地，地盤面積約47,362平方呎，最高可建樓面面積約284,175平方呎。永泰地產於2021年6月以26.168億元投得地皮，每呎樓面地價為9,208元。

↓↓雲向28樓C6室示範單位↓↓

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↓↓雲向28樓B7室示範單位↓↓