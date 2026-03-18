永泰「雲向」再加推146伙　開放式戶首度推出、折實價299.3萬

永泰地產（0369）旗下上水粉錦公路住宅項目「雲向」加推新一批單位，提供146伙，折實售價299.3萬元起。



永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，今日上載價單第4號，涉及146伙，實用面積218至303平方呎，涵蓋開放式至一房戶型，扣除高達售價20% 總折扣優惠後，該批單位折實售價由299.3萬至492.3萬元，折實呎價由約12,854至約16,595元 ，發展商表示屬原價加推。

發展商日前介紹樓盤開放式單位，其中28樓C1單位，屬開放式間隔，實用面積為218平方呎。

翻查資料，雲向首張價單提供154伙，整批折實平均呎價13,974元，其後再加推2號價單共78伙，折實平均呎價15,997元，較上周首張價單高出約14%。

而在周六（14日）首輪發售200伙，即日沽出150伙後，發展商於周日（15日）隨即加推第3號價單涉77伙，整批折實平均呎價14,621元。

鄰近高爾夫．御苑2017年推首批118伙 折實均價15898元

若參考鄰近由恒地（0012）發展的粉嶺高爾夫．御苑在2017年2月推出首批提供118伙，戶型涵蓋一房至四房，入場價由約598.6萬元起，折實平均呎價為15,898元。

永泰地產2021年26.2億投地、樓面地價每呎9,208元

資料顯示，上述地皮位處粉嶺粉錦公路與青山公路－古洞段交界的丈量約份第91約地段第4076號用地，地盤面積約47,362平方呎，最高可建樓面面積約284,175平方呎。永泰地產於2021年6月以26.168億元投得地皮，每呎樓面地價為9,208元。

↓↓雲向28樓C6室示範單位↓↓

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↓↓雲向28樓B7室示範單位↓↓