永泰「雲向」首輪開賣　買家張小姐斥四球購一房、看好北都前景

永泰地產（0369）旗下上水粉錦公路住宅項目「雲向」，今日（14日）首輪發售200伙。項目截收逾3,000個認購登記， 以首輪發售200伙計，超額認購逾14倍。據代理消息，「雲向」首輪暫沽149伙。



張小姐：樓盤價錢合理、看好北都

居於沙田的「雲向」買家張小姐表示，過往曾入票西沙新盤項目，但未能成功抽中入市，是次斥資接近400萬元購入「雲向」一伙一房單位，有感樓盤價錢合理，而且女兒在上水區上學，個人亦看好北部都會區旳發展前景，故落實入市決定，又透露目前依然暫未決定單位最終用作自住或投資。

「雲向」買家張小姐斥資接近400萬元購入「雲向」一伙一房單位。

首輪發售200伙 入場費368.3萬起

「雲向」首輪發售200伙，單位實用面積286至445平方呎，戶型涵蓋開放式至兩房，折實368.3萬至774.8萬元，呎價約12,687至17,413元。入場單位屬3樓C8室，實用面積286平方呎，扣除最多20%折扣後，折實售價368.3萬元，呎價12,875元。

銷售安排資料顯示，「雲向」首輪設A1、A2、B組揀樓時段，其中A1、A2組買家需認購一個兩房戶，才可選購一個1房戶，而A1組以先認購兩房單位的數目，決定揀樓次序，以較多者優先；A2組買家最多可購兩伙兩房戶；B組為散戶買家。

翻查資料，雲向首張價單提供154伙，整批折實平均呎價13,974元，其後再加推2號價單共78伙，折實平均呎價15,997元，較上周首張價單高出約14%。

鄰近高爾夫．御苑2017年推首批118伙 折實均價15898元

若參考鄰近由恒地（0012）發展的粉嶺高爾夫．御苑在2017年2月推出首批提供118伙，戶型涵蓋一房至四房，入場價由約598.6萬元起，折實平均呎價為15,898元。

永泰地產2021年26.2億投地、樓面地價每呎9,208元

資料顯示，上述地皮位處粉嶺粉錦公路與青山公路－古洞段交界的丈量約份第91約地段第4076號用地，地盤面積約47,362平方呎，最高可建樓面面積約284,175平方呎。永泰地產於2021年6月以26.168億元投得地皮，每呎樓面地價為9,208元。

↓↓雲向28樓C6室示範單位↓↓

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↓↓雲向28樓B7室示範單位↓↓