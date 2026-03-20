山頂豪宅大刁！1 Plantation Road洋房身價近5.6億　買家是......

由九倉（0004）發展、會德豐地產負責銷售的山頂種植道1號1 PLANTATION ROAD第一期，於去年底以5.579億元售出Plantation Boulevard 1號洋房，成交呎價91,130元。資料顯示，新買家為公司客，股東及董事均為一名鄭姓人士。



上述Plantation Boulevard 1號洋房，實用面積6,122平方呎，設有花園4,430平方呎，庭院511平方呎、天台53平方呎。新買家採用180天成交期，若提前於簽署臨時合約日期後90日內付清樓價，可獲現金回贈5%。此外，發展商提供傢俱及物件送贈優惠。

新買家為鄭姓人士 採公司名義入市

資料顯示，新買家以公司名義「VERITAS INVESTMENT LIMITED」作登記，該公司的股東及董事均為一名鄭姓人士，惟暫未能確認其為本地抑或內地買家。

種植道1號共20幢洋房

種植道1號提供20幢洋房，每座洋房實用面積約4,600至7,500平方呎，設私人升降機及車庫，並分為三階段發展。另設有項目建築模型參觀。 發展商在2023年3月份曾透露將出售5幢連裝修洋房，其餘15間則傾向長線出租。