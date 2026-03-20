日出康城海瑅灣I首批254伙　折實均價15588元　一房入場費572萬

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，公佈首張價單，提供254伙，折實平均呎價15,588元，一房入場費572.56萬元。以折實平均呎價計，是次開價較對上日出康城12C期GRAND SEASONS首批上升5.5%。



首張價單254伙 涵蓋一房至兩房

海瑅灣I首批提供254伙，全數為標準單位，包括11伙一房連開放式廚房，176伙兩房連開放式廚房，以及67伙兩房連開放式廚房及書房，扣除最多15%折扣後，折實售價572.56萬至930.41萬元，折實呎價14,697至16,735元。

入場單位折實價572.56萬元

當中入場單位為1A座7樓E室，實用面積360平方呎，屬一房連開放式廚房，扣除折扣優惠後，折實價572.56萬元，呎價15,904元。另最低呎價及兩房入場單位為1A座7樓D單位，實用面積457平方呎，屬兩房連開放式廚房，扣除折扣優惠後，折實價671.67萬元，呎價14,697元。

信置執行董事田兆源表示，首張價單有約15%折讓，預告會提價加推。至於今日截標的向海大單位，今晚稍後時間公布。

信置執行董事田兆源（左二）

日出康城12C期首批138伙 折實均價14,773元

參考日出康城12C期GRAND SEASONS 2025年1月推售，首批提供138伙，折實均價14,773元。日出康城12A期SEASONS PLACE 2024年3月推售，首批提供130伙，折實均價14,188元；日出康城12B期PARK SEASONS 2024年4月推售，首批提供138伙，折實均價14,188元。

至於，日出康城11D期凱柏峰III於2023年8月推出，首批同樣130伙，折實均價16,948元。

每呎補地價3600元 屬日出康城各期最高

該項目由信置（0083）聯同嘉華國際（0173）、嘉里建設（0683）及招商局置地（0978）組成的財團於2020年投得，獲准建四幢58層高住宅連康樂設施的住宅大廈，另設一幢1層高的會所，總樓面涉及約156萬平方呎。而補地價金額高達55.68億元，每呎補地價3,600元，為各期最高。

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