戰火紛飛　資產動搖　安全是投資者最重要的選擇

慶幸我們生活在安全的東方城市，香港真是一塊福地。當上月份大家還在探討如何鞏固和提升香港的國際金融中心地位，要怎樣與亞洲主要城市如杜拜、新加坡和東京競爭時，忽然間，一個用四十年建立起來的杜拜國際金融中心，讓僅僅十幾天的戰火，搓破了所有幻想。全世界的富豪忽然醒悟，沒有安全，錢再多人再富，一切都可能歸零。於是，資金的移動是最誠實的表達，據聞近日有逾3,000億元朝著本港蜂擁而至，香港成了這場戰亂的受益者。



說起來好像很涼薄，人家那邊戰火紛飛、生靈塗炭，正在經歷痛苦歲月；我們這邊經濟復甦、樓股暢旺，似乎正在坐享其成。近日筆者就收到不少海外朋友查詢，他們急著要將資金分散投資，更加想轉移到香港。東方三大國際金融城市，杜拜已率先給戰火打殘，而其駐守在杜拜的美軍和軍事設施，也將成為伊朗襲擊目標。新加坡又如何？新加坡地方小市場也小，資源十分有限，近年來百物騰貴，生活水平太高，並不是人人都住得起的城市。加上新加坡親美，同樣地也有美軍軍事基地，這並不代表一定安全。

這一趟中東資產大轉移，香港變成了資金「安全港」。從目前情況看，杜拜資金撤離對香港樓市短期氣氛和成交有支持，杜拜房地產指數在戰火衝擊下半個月跌逾三成，成交量急凍，出現富豪折讓拋售的報導，資金明顯外逃。多個財經報道指，部分撤離中東的資金正流向香港和新加坡等市場，香港被點名為主要承接地之一。有文章引用數據稱，中東資金本月首周淨流入香港超過約3,000億港元，港股 IPO 中東基石投資者佔比由2024 年約18% 跳升至接近四成，顯示資金不只投資樓市，亦投資整個金融市場。

安全港吸引中東豪客

2025年香港住宅買賣登記量按年增長約 18%，顯示在減辣、減息預期及資金回流下，樓市已由谷底回暖。摩根士丹利及摩根大通今年相繼上調 2026 年香港樓價預測，由原本約 5–7% 提高至約 10–15% 升幅，背後理由之一就是外資（包括中東資金）信心改善，以及估值偏低變得有吸引力。一些地產代理反映內地及環球資金（包括中東）在搶買香港物業，對一二手市場的成交和業主的議價能力有實際支撐。

為何資金會選擇香港？經過多年調整，香港股市、樓市估值明顯低於歷史高位，對於雄厚的杜拜資金來說屬「低位換馬」，有抄底的吸引力。香港具備國際金融中心、法治制度、自由資本進出，以及與內地龐大市場聯通等優勢，在戰火及地緣風險升溫時，相對中東有一定安全保障。政府推行「新資本投資者入境計劃」，兩年累計逾三千宗申請，預期可帶來近千億港元投資，為高淨值人士提供合法渠道配套，有利部分避險資金選擇以香港作為落腳點。

香港樓價自 2021年高位累計仍跌兩成半左右，本地購買力被高息、經濟放緩及人口結構壓抑，海外資金雖可推高個別豪宅及核心區物業，但要全面帶動樓市還要看整體氣氛，今年首季，屬於中小型及上車樓盤的新樓巿場表現十分亮眼。而中東資金在香港整體樓市佔比相對有限，比較偏重豪宅、甲廈及金融資產，最直接受惠的是頂級豪宅、核心區甲級寫字樓、金融機構及高端生活圈附近物業，因為最貼近全球高淨值客戶需求。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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