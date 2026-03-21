啟德柏蔚森兩房953.8萬沽　呎價近2.5萬　均創同類新高

由新世界發展（0017）及遠東發展（0035）合作的啟德跑道區新盤柏蔚森，今（21日）以招標形式售出1伙，其中「柏蔚森II」第3座22樓B單位，享開揚遊艇海景，實用面積383平方呎，屬2房設計，成交價953.8萬元，呎價24,903元，成交價及呎價創項目同類單位新高。



據了解，內地專才買家參觀現樓示範單位及會所後，認為較啟德其他新盤優勝，購入單位作自住。

全盤累售914伙 套現逾66億

「柏蔚森」系列自現樓以來已火速售出257伙，套現逾20億元。自開售以來全盤累售914伙，共套現逾66億元，當中錄得不少大手投資客及外籍買家入市。

啟德跑道區柏蔚森。（李煥好攝）

啟德跑道區柏蔚森享開揚海景。

至於同系九龍城瑧博售出 1伙天台特色戶，為26樓C單位，實用面積244平方呎，屬一房間隔，連184呎天台，售價618萬元，呎價25,328元，呎價創項目新高。

瑧博累售117伙，佔全數單位逾97%，套現近9億元。全盤僅餘最後3伙天台特色戶待售，包括1伙三房套及2伙兩房戶全數連私人天台。