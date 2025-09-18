內地專才客想即住、慘遭反價　終2.35萬租柏傲莊　呎租創同類新高

暑假租賃旺季已過，但租賃市場需求依然旺盛。大圍柏傲莊近日以每月2.3萬元放租，即吸引一名內地專才客關注。由於租客表明希望即時入住，業主趁勢加價，最終以2.35萬元租出單位，呎租約71.9元，創下屋苑一房戶的新高紀錄。業主今次可享逾3.7厘租金回報。



美聯物業分行營業經理鄒文波表示，成交單位為柏傲莊3B座中層D室，實用面積為327平方呎，屬一房間隔。據悉，單位早前以月租2.3萬元放租，吸引一名內地專才客洽詢。該租客鍾情屋苑配套，並表明有意承租，但希望即時入伙。業主遂臨時加價，雙方議價後以2.35萬元成交，呎租約71.9元，創屋苑一房戶新高水平。

租金回報達3.7厘

資料顯示，業主2020年以760萬元購入上述單位，現以最新租值計算，租金回報約達3.7厘。