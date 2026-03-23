日出康城海瑅灣I 招標沽19伙　四房逾2692萬沽、呎價2.33萬雙創頂

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，今日（23日）招標沽19伙，吸金逾2.6億元，其中四房「海瑅天 LE SKY」造價及呎價同創新高，呎價高達23,331。



另外發展商表示，項目至今錄逾2,700張入票，以首張價單254伙計，超額認購近10倍，預告日內加價加推。



信和置業執行董事田兆源表示，以逾2,692萬元沽出第1A座56樓A單位，實用面積1,154平方呎，屬四房雙套加工作間連洗手間全海景大宅，呎價23,331元，造價及呎價同創新高。

另亦吸引大手客入市，有大手客一連購入3伙，合共涉資逾5,059萬元，包括一伙兩房及兩伙三房戶。至於，海瑅灣I自上周五招標至今，4日沽80伙，共套現逾11.5億元。

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